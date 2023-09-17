ناقد: خسارة المنتخب أمام تونس محبطة.. وغياب لاعبي الأهلي أثر في الأداء

أكد الناقد الرياضي، سعد صديق، أن منتخب مصر كان سيئا خلال لقاء تونس، خاصة أن غياب لاعبي الأهلي أثر في أداء المنتخب الوطني، فكان لا بد من وجود رأي حاسم للمدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال سعد صديق، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية "داليا أيمن”، إن الخسارة أمام تونس كانت محبطة، ولكنها أعطت لنا درسا بأن أي لقاء قادم للمنتخب، لا بد أن يكون جميع اللاعبين متواجدين.

حضور جماهيري كبير

وتابع الناقد الرياضي سعد صديق، أن غياب الجماهير أثر على أداء المنتخب الوطني، ولا بد أن يكون هناك حضور جماهيري كبير خلال الفترة القادمة للمنتخب الوطني.