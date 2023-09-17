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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حقوق إنسان البرلمان: قرارات السيسي ترسخ جهود دعم الأسر الأكثر احتياجا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تدعم وترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف "سلطان"، في تصريحات له اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دور كبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والتي تضاعفت حدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على اقتصادات العالم ومن بينها مصر وأدى لارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي توجب معه إصدار قرارات استثنائية لمواجهة تلك التداعيات، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي أصدر قرارات متتالية لحماية الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما أن اهتمامه منصبًا على توفير حياة كريمة للموطن المصري، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التي صدرت اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها ، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين ، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ولفت عضو مجلس النواب  إلى أن تحسين دخول المواطنين، حق من حقوق الإنسان، وهي أمور يحرص عليها الرئيس السيسي، خاصة منذ جائجة كورونا ثم بعد ذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

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