صحف الإمارات| إعصار يضرب كندا.. وعبد الله بن زايد يترأس وفد أبو ظبي في الأمم المتحدة

الكرملين: لم نوقع أي اتفاق عسكري مع كوريا الشمالية

الإعصار «لي» يقترب من نيو إنجلاند وكندا

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الأحد بعدة أحداث عالمية ومحلية.

وقالت صحيفة الوطن الإماراتية أن الكرملين، أكد أنه لم يتم توقيع "أي اتفاق" خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا منذ الثلاثاء.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقررا".

واستقبل الرئيس الروسي، الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية، في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفستوك شرقي روسيا، قبل أن ينخرطا في محادثات مشتركة.

وتشتبه الولايات المتحدة بأن روسيا تعتزم شراء أسلحة من بيونج يانج لدعم حربها على أوكرانيا، في مقابل سعي كوريا الشمالية لاكتساب تكنولوجيا لبرنامجيها النووي والصاروخي.

و أفادت صحيفة الإمارات اليوم أن وصل الإعصار "لي" إلى إقليم نوفاسكوشيا في كندا، محملًا برياح قوية، وأسفر عن غرق الشوارع وتسجيل حالة وفاة وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.



ويتحرك الإعصار "لي" شمالاً بعد وصوله إلى البر في لونج يلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس.

وتسبب الإعصار في فيضانات على الساحل وسقوط أمطار غزيرة، وانقطع التيار الكهربائي في إقليم نوفاسكوشيا الكندي عن نحو 120 ألف شخص.



وبحسب خبراء الأرصاد الجوية لا يزال الأعصار قويًا محملاً برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.

وأفادت صحيفة الخليج بأن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، يترأس وفد الإمارات العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، المقرر أن تنعقد في نيويورك.

ويستعرض عبدالله بن زايد خلاله أولويات سياسة الإمارات ورؤيتها لقضايا السلام والأمن والتعاون الدولي، وذلك في خطاب الدولة الذي سيلقيه خلال أعمال هذه الدورة، التي من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 150 شخصية من رؤساء الدول والقيادات الحكومية.

ويشارك وفد دولة الإمارات مع الدول الأعضاء والمسؤولين الرسميين في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، في مناقشات بشأن التحديات العالمية الملحة، بما يشمل التصدي للتغير المناخي، ومنع التطرف، ومكافحة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، وتمكين النساء والفتيات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي هذا السياق، يعقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، والذي يترأس فريق المؤتمر إلى الجمعية العامة، عدداً من الفعاليات المهمة والاجتماعات الثنائية، بهدف حشد الدعم اللازم لتحقيق مخرجات طموحة وشاملة للجميع.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "إن مشاركتنا في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تخدم الأولويات الدبلوماسية للدولة، والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ".

ونقلت نفس الصحيفة أن أعلنت تايوان، اليوم الأحد، عن تحليق 28 طائرة حربية صينية حولها، مشيرة إلى عبور معظمها خط المتوسط لمضيق تايوان للقيام بمهام "طويلة المدى" غير محددة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 20 طائرة تم رصدها منذ صباح اليوم الأحد حيث عبرت الخط المتوسط للممر المائي الذي يفصل بين تايوان والبر الرئيسي للصين، ودخلت منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق وجنوب غرب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن الصين كانت تنفذ "مهام مثل التدريبات بعيدة المدى"، لافتة إلى أنها تراقب الوضع بطائرات الدورية والسفن.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت تايبيه عن زيادة في عدد الغارات التي قامت بها الطائرات الحربية والسفن الصينية، بعد أن قالت بكين إن قواتها في "حالة تأهب قصوى" بعد مرور سفينتين تابعتين للولايات المتحدة وكندا عبر مضيق تايوان هذا الشهر.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 68 طائرة صينية و10 سفن بحرية حول الجزيرة بين صباح الأربعاء والخميس.

وقالت الوزارة إن بعض تلك الطائرات والسفن الحربية كانت متجهة إلى منطقة غير محددة في غرب المحيط الهادئ "لإجراء تدريبات بحرية وجوية مشتركة" مع حاملة الطائرات شاندونج الصينية.