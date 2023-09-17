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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: قرارات السيسي انحياز من الدولة للمواطن.. وضمان لحياة كريمة

النائب محمد الجارحي،
النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان

ثمن النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وجاءت هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية، تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

وأشاد "الجارحي"، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، بخطاب الرئيس وما تضمنه من إشارات وقرارات، مؤكدا أنه يعكس متابعة الرئيس لجميع أحوال المواطن وحرصه المعتاد على الحوار معه بشكل صريح، فالأهم لديه مصلحة الوطن وتحسين حياة المواطن.

وأكد النائب محمد الجارحي أن تلك القرارات الهامة الأخيرة ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، وتخفف عن كاهلهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى أفرزتها  الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنه رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل قيادتها الوطنية الحكيمة وصبر وجهد الشعب أن تبنى الجمهورية الجديدة، معتبرا أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تمثل إنجازات غير مسبوقة، فى مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف الجارحي أن تلك القرارات تعكس انحياز الدولة لصالح المواطن ضمانا لحياة كريمة لجميع الفئات، مشيدا بهذه الخطوة التى تستهدف بث الأمل لدى قطاع واسع من المواطنين للتطلع نحو غد أفضل.

وأوضح أن هذا التوجه ليس بجديد على القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فالدولة تقف بشكل مستمر إلى جانب المواطن البسيط من أجل تحسين ظروفه، مشيرا إلى أن القرارات جاءت فى وقتها لتكشف أن الرئيس السيسى يتابع بشكل واضح ويستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم، ورغم الصعوبات التى تواجه العالم كله لكن الرئيس حريص على أن يعلن قرارات ترتبط بتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية بني سويف أصحاب المعاشات صغار الفلاحين

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