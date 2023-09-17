تعليق مفاجئ من شوبير بعد خسارة الزمالك أمام أرتا سولار.. ماذا قال؟

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب عزام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور" الـ32 ببطولة الكونفدرالية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع “شوبير”: “الزمالك خسر أمام أرتا سولار في مفاجأة مدوية، لكن رغم ذلك لست قلقا على الفريق في لقاء العودة”.

وأضاف: “شكل الزمالك لم يكن جيدا في لقاء الأمس، لكنه سيفوز إن شاء الله في مباراة الإياب”.

ويخوض الزمالك لقاء العودة ضد أرتا سولار الجيبوتي يوم 29 من الشهر الجاري، بالقاهرة، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بثلاثية نظيفة على الأقل مع عدم استقبال شباكه أي أهداف، للتأهل إلى الدور المقبل.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.