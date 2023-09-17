وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتابعان آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، الأحد، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء، استعرض وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة عددا من الفعاليات والمؤتمرات التي سوف تعقد على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجارى، والاطمئنان على توفير جميع التجهيزات اللازمة للخروج بصورة مشرفة واستكمال النجاحات التي حققتها المحافظة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص خلال المؤتمرات الدولية التي استضافتها خلال الفترة الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وسانت كاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب، وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء، والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية.

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات الطرح للمشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بجميع مدن المحافظة، إضافة الى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما عرض اللواء خالد فودة استعدادات المحافظة لإقامة بعض المؤتمرات والفعاليات الهامة خلال شهر سبتمبر الجارى.

وأكد فودة جاهزية المحافظة لاستقبال واستضافة تلك المؤتمرات على أكمل صورة.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع جهود محافظة جنوب سيناء للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه قام منذ أيام بافتتاح معرض "أهلا مدارس" بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة ووزارة التموين لتوفير جميع مستلزمات المدارس من زى مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أنه طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى محاولات لاحتكار السلع فى المحال والسلاسل التجارية والأسواق.