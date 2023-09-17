محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح معرض أهلاً مدارس

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية لافتتاح معرض ( أهلاً مدارس ) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد محافظ الجيزة التجهيزات الجارية في أجنحة المعرض و الذي يضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات و أقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية و الألبان و اللحوم البلدية الطازجة و المجمدة.

أكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار و ضبط الأسواق و توفير السلع الأساسية و الضرورية وكافة إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة مابين 20 % الي 30 % عن المعروض بالسوق وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل .

وشدد المحافظ علي العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشدداً على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة .

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