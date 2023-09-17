بعد خسارة السوبر الأفريقي.. قرار اضطراري من كولر في الأهلي

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن قرار اضطراري من السويسري مارسيل كولر، المدير لفريق لفريق الأهلي، بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، الجمعة الماضي، بالمملكة العربية السعودية.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “مصدر بالأهلي: كولر وضع برنامج الاستعداد للمصري بعد السوبر الأفريقي مباشرة لمواجهة المصري البورسعيدي لحل أزمة ضيق الوقت”.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية ضد المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 لقبا.