عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شلوا مقاومتها.. حكم رادع في حق متهمين بسرقة فتاة مدينة نصر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهمين “كريم. ب”، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، و"ماهر. س"، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة فتاة وحبس الأخير عاما بتهمة إحراز جوهر الهيروين، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

انفراد.. تسجيل صوتي للحظات الأخيرة لضحايا ليبيا.. والزوجة المكلومة: عيالي اتيتموا بدري

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين كريم. ع" و"ماهر. س"، لأنهما في يوم 24 / 1 / 2023، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، محافظة القاهرة، شرعا في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها / بسمة  عطية، بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاح ناري المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، بدون ترخيص، كما  أحرز ذخائر (ثلاث طلقات) دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

فتاة مدينة نصر

وشهدت المجني عليها، أنه حال توقفها ليلاً بالطريق العام، فوجئت بمباغتة المتهمين “كريم. ب”،  و"ماهر. س" لها وسرقة هاتفها الجوال مستقلين دراجة نارية بدون لوحات معدنية سائرين بها عكس اتجاه السير الصحيح، ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة هاتفها النقال ولاذا بالفرار، فاستغاثت وتجمع المارة لتلبية نداء الواجب. 

وحال محاولتهما الفرار بالمسروقات، أبصرهما محمود سعيد محمود شعبان، سائق سيارة أجرة، فاستوقفتهما بالسيارة قيادته غير عابئ بما لحق بها من تلفيات عديدة من جراء ذلك، وعاصر كل تلك الأحداث وأبصرها رؤى العين هاني محمود سليمان حسن، حارس أحد العقارات بمسرح الجريمة، وتمكن المارة آنذاك من ضبطهما محرزين وحائزين الهاتف الجوال المملوك للمجنى عليها وأعادوه إليها.

وأكد مجري التحريات، أنه تبلغ من مصادره السرية، بحدوث الواقعة والتي أكدت صحتها، فانتقل لمحلها وألقى المارة ممسكين بالمتهمين والهاتف المسروق فقام بضبطهما وقبيل اقتيادهما لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية، قام بتفتيشهما فعثر مع الأول على سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش، و3 ذخائر خرطوش لذات العيار أحرزها بدون ترخيص.

فتاة مدينة نصر أخبار الحوادث التجمع الخامس السجن المشدد الطريق العام المستشار حسن فريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

تعديل مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ومصادر تكشف مفاجأة

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تسونامي أزمات يضرب الأهلي| مشكلة بسبب دوري السوبر.. الشحات يغيب مباراتين.. وكولر غاضب

موضوعات متعلقة

فعل خادش.. ننشر نص حيثيات حكم تعدي متهم على موظفة أجنبية في القاهرة

راح وسابني.. انهيار والد أحد ضحايا إعصار ليبيا أمام كاميرا صدى البلد

والدة شهيد إعصار درنة: جالي في المنام وكنت مستنياه يدخل عليا |فيديو

قرار رادع من المحكمة بشأن المتهمين بتهريب المهاجرين إلى مصر

4 أكتوبر.. نظر معارضة صاحب مشروع «ابني بيتك» على حكم حبسه

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

عمرها 16 سنة وأرملة.. اعترافات مثيرة لفتاة المتعة الحرام في بولاق

نص مليون جنيه.. مراهق يختطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 17 سبتمبر 2023

رئيس صناعة البرلمان: قرارات السيسي تعكس اهتمامه بالسعي للتخفيف عن كاهل المواطنين

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. طب القاهرة 96،15% والصيدلة 93:54%

قبل بطولة العالم بالقاهرة.. كشف طبي شامل للاعبي منتخب رفع الأثقال البارالمبي

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

مكنتش لاقي تمن الأكل والعلاج|الملحن محمد يحيى يكشف لـ«صدى البلد» أول أجر له

موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

هزة قوية في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ