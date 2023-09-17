عشان تبيعه بأعلى سعر .. أفضل طريقة للحفاظ على بطارية الآيفون

يبحث العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، ولا سيما هواتف الآيفون، عن طرق للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة. وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك:

• ضبط سطوع الشاشة: يعد سطوع الشاشة أحد أبرز العوامل التي تؤثر على عمر البطارية، لذا يُنصح بتقليله قدر الإمكان، أو تفعيل السطوع التلقائي الذي يتكيف مع ظروف الإضاءة المحيطة.

• استخدام Wi-Fi بدلاً من بيانات الهاتف المحمول: يستهلك اتصال Wi-Fi طاقة أقل من الاتصال عن طريق شبكة الهاتف المحمول، لذا يُنصح باستخدامه في جميع الأوقات الممكنة.

• إيقاف تشغيل التطبيقات التي لا تستخدمها: تستمر التطبيقات التي تعمل في الخلفية في استهلاك طاقة البطارية، لذا يُنصح بإيقاف تشغيلها عند عدم استخدامها.

• تحديث نظام التشغيل: تتضمن التحديثات الجديدة عادةً تحسينات لكفاءة البطارية، لذا يُنصح بتحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار.

• استخدام وضع الطاقة المنخفضة: يوفر وضع الطاقة المنخفضة عمرًا أطول للبطارية عن طريق إيقاف تشغيل بعض الميزات والخدمات غير الضرورية.

يُنصح باتباع الممارسات التالية للحفاظ على صحة البطارية

• عدم شحن البطارية بالكامل أو تفريغها بالكامل: يُنصح بشحن البطارية بنسبة 50% إلى 80%، مع تجنب الشحن الكامل أو التفريغ الكامل.

• تجنب التعرض للحرارة: تؤثر الحرارة سلبًا على صحة البطارية، لذا يُنصح بتجنب التعرض للهواء الساخن أو أشعة الشمس المباشرة.

• تجنب تخزين الجهاز في درجات حرارة منخفضة: تؤثر درجات الحرارة المنخفضة أيضًا على صحة البطارية.

وبحسب شركة آبل، فإن عمر بطارية الآيفون يتراوح بين 2 و 3 سنوات، ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على صحة البطارية والحفاظ على عمرها لأطول فترة ممكنة.