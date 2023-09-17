بـ 5000 جنيه فقط.. الموبايل الأكثر شعبية وطلبا من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج مصر منذ فترة عن إطلاق هاتفها الذكي Galaxy A14 5G في السوق المصري. يأتي الهاتف الجديد بشاشة كبيرة الحجم بقياس 6.6 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A14 5G

• شاشة Samsung Galaxy A14 5G من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز

• معالج Exynos 1330

• ذاكرة وصول عشوائي ل Samsung Galaxy A14 5G (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت

• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 5 ميجابكسل (عرض) + 2 ميجابكسل (ماكرو

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

• نظام تشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.1

سعر هاتف Samsung Galaxy A14 5G

يبدأ سعر هاتف Samsung Galaxy A14 5G في السوق المصري من 5000 جنيه مصري.



يعد هاتف Samsung Galaxy A14 5G خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بشاشة كبيرة ومعدل تحديث عالي وبطارية كبيرة. ومع ذلك، قد يجد بعض المستخدمين أن المعالج ليس قويًا بما يكفي للألعاب أو التطبيقات الثقيلة.