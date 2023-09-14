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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انخفاض كبير في سعر أقوى هاتف من Nokia

انخفاض كبير جدا في
انخفاض كبير جدا في سعر أقوى هاتف من Nokia

تم إطلاق هاتف نوكيا Nokia X30 5G  في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في فبراير 2023. الآن ، تقدم الشركة هذا الطراز بتخفيض سعر كبير إليك جميع التفاصيل.

 

السعر الجديد لـ Nokia X30 5G 

 

أطلقت العلامة التجارية الفنلندية Nokia X30 5G  بسعر 48999 روبية هندية (أي ما يعادل 18 ألف و 100 جنيه مصري) في وقت سابق من هذا العام. ولكن بعد أشهر من الإصدار ، تطرح الشركة تخفيضاً كبيراً في السعر. الآن ، الجهاز متوفر مقابل 36999 روبية (أي ما يعادل 13 ألف و 700 جنيه) . وسيتم عكس السعر المحدث على الموقع الرسمي للشركة و على Amazon.

 

مواصفات Nokia X30 5G

 

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يأتي Nokia X30 5G في لونين ، هما Ice White و Cloudy Blue. ومن الجدير بالذكر أنه تم تصنيعه باستخدام هاتف ذكي صديق للبيئة مصنوع من 100٪ من الألومنيوم المعاد تدويره و 65٪ من البلاستيك المعاد تدويره. يتميز بتصميم مدمج ووحدة كاميرا ثماني الشكل في الخلف. في الوقت نفسه ، يتميز الجزء الأمامي بشاشة AMOLED بقياس 6.43 بوصة تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز و 700 شمعة ذروة سطوع الذروة وفتحة ثقب مركزية.

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وتم تجهيز الجهاز بمعالج Snapdragon 695 SoC مقترنًا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي. يشحن هذا الجهاز 4200 مللي أمبير ببطارية مدعومة بـ 33 وات شحن سريع. يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا مزدوجة يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ultrawide بدقة 13 ميجابكسل. من ناحية أخرى ، يضم الجزء الأمامي كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط السيلفي ومقاطع الفيديو.

Nokia نوكيا Nokia X30 5G مواصفات Nokia X30 5G

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