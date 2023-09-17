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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرئيس السيسي يكرم النائب العام المنتهية ولايته بهذا الوسام

الرئيس السيسي والنائب
الرئيس السيسي والنائب العام المنتهية ولاتيه

منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع

ويعتبر وسام الجمهورية المصرية هو وسام تكريمي رفيع تهديه الدولة المصرية، لمن يساهم بعمل مميز في المجالات المختلفة  الوسام فئتان، من الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثانية، حسب الدور المتميز الذي أداه الشخص أو الجماعة

وشهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون

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