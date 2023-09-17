الرئيس السيسي يكرم النائب العام المنتهية ولايته بهذا الوسام

منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع

ويعتبر وسام الجمهورية المصرية هو وسام تكريمي رفيع تهديه الدولة المصرية، لمن يساهم بعمل مميز في المجالات المختلفة الوسام فئتان، من الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثانية، حسب الدور المتميز الذي أداه الشخص أو الجماعة

وشهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون