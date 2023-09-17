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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تستغيث بأوروبا.. طوفان من المهاجرين يصل جزيرة لامبيدوزا

صدى البلد

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إلى تقديم دعم أوروبي أكبر في الوقت الذي تواجه فيه بلادها موجة من الفارين من شمال إفريقيا وسط توترات متزايدة بين روما وعواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى بشأن سياسة الهجرة.

قالت السلطات، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، إن أكثر من 12 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، معظمهم إلى جزيرة لامبيدوزا، بينما ينتظر آلاف آخرون القيام بالرحلة القصيرة نسبياً من مدينة صفاقس الساحلية التونسية إلى الجزيرة الإيطالية.

تكافح السلطات لنقل الوافدين الجدد من الجزيرة إلى صقلية وأجزاء أخرى من إيطاليا وسط مخاوف بشأن تدهور الأوضاع في منشأة استقبال المهاجرين المكتظة في لامبيدوزا والتي تم تصميمها لاستيعاب 400 شخص فقط. يبلغ عدد السكان المحليين في لامبيدوزا 6000 نسمة.

ولا يزال التضامن من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي نادرًا وسط انتقادات مستمرة من فرنسا وألمانيا لفشل إيطاليا في تسجيل الوافدين. وشددت فرنسا هذا الأسبوع حدودها مع إيطاليا، في حين قالت ألمانيا إنها علقت قبولها الطوعي للمهاجرين من إيطاليا، بعد زيادة عدد الوافدين إلى لامبيدوزا.

قامت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دن لاين، ومفوضة الهجرة إيلفا جوهانسون بزيارة لامبيدوزا مع ميلوني يوم الأحد.

وقالت فون دن لاين، إنها عرضت على الحكومة الإيطالية المزيد من القوى العاملة للمساعدة في تسجيل الوافدين الجدد وأخذ بصماتهم، والدعم لنقل المهاجرين خارج الجزيرة. لكنها حثت أيضًا أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين على استيعاب المزيد من المهاجرين الذين يصلون الآن إلى إيطاليا.

وقال فون دن لاين: "الهجرة تحد أوروبي وتتطلب ردا أوروبيا". "سنقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف - وليس المهربين والمتاجرين".

ويشكل التدفق المتزايد صداعا سياسيا لميلوني، التي انتخبت بناء على وعد بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. وبدلا من ذلك، ارتفع عدد الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية إلى أكثر من 128600 حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 66200 في نفس الوقت من العام الماضي.

وفي حديثها إلى جانب المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حثت ميلوني عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى على المساعدة. وقالت ميلوني: "هذه هي حدود إيطاليا بالتأكيد، لكنها حدود أوروبا". هذا التدفق الهائل للمهاجرين هو أمر يتطلب حتماً مشاركة الجميع. سيؤثر ذلك على الدول الحدودية بالتأكيد، لكنه سيؤثر قريبًا على جميع الدول الأخرى أيضًا.

ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تونس لمنح البلاد 100 مليون يورو مقابل معدات لتعزيز إنفاذ القانون على الحدود ومنع المغادرة غير القانونية عن طريق البحر. لكن الأموال لم يتم تسليمها بعد.

تخطط إيطاليا الآن لإنشاء مراكز إضافية في المناطق النائية لاحتجاز المزيد من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم أثناء محاولتهم إعادتهم إلى وطنهم. وأعادت إيطاليا ما يزيد قليلاً عن 3000 مهاجر غير شرعي حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 2663 في نفس الفترة من العام الماضي. وتمت إعادة حوالي 4000 مهاجر غير شرعي من إيطاليا العام الماضي.

جورجيا ميلوني أزمة المهاجرين جزيرة لامبيدوزا

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