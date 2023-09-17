محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن ومسئولي التموين آليات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن، ومسئولي التموين، والمتابعة الميدانية، لمتابعة آليات ضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيطرة على الأسعار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور وائل جلال مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور خالد عبد الحميد مدير فرع هيئة سلامة الغذاء، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

خلال الاجتماع، أشار محافظ الفيوم، إلى حزمة القرارات الداعمة للاقتصاد الحكومي وزيادة الرواتب والمعاشات، لرفع العبء عن كاهل موظفي الدولة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع، لمتابعة حركة أسعار السلع الغذائية والخضراوات، ووضع متوسطات لحركة الأسعار زيادة وهبوطاً، للوقوف على الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقد بهذا الشأن، وكذلك التأكد من إتاحة هذه السلع بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع بالشكل الذي يغطي احتياجات المواطنين، وإلزام منافذ البيع والمحال التجارية بوضع قوائم بأسعار جميع السلع المتاحة.

كما شدد "الأنصاري"، وكيل وزارة التموين، على سرعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة، للتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمختلف مراكز المحافظة، لدور هذه المعارض في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وكذ التنسيق مع الأحزاب السياسية، للمساهمة في فتح شوادر ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتوسع في السيارات المتنقلة لبيع السلع بمختلف أنحاء المحافظة.

في شأن مختلف، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتشكيل فرق عمل، يضم كل فريق، رئيس المدينة، ومديري إدارات التموين، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، بكل مركز، لمتابعة عملية توزيع شنط المواد الغذائية المقدمة من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، على أن يقوم كل مجلس مدينة بتدبير العمالة اللازمة لتعبئة المواد الغذائية المخصصة للمركز.