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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة لتحفيذ الاقتصاد والشارع المصري.

 

وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن موقف القطاع الخاص من هذه القرارات. فالقرارات تأتي في إطار جهود تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحفيز الاقتصاد المصري. وفيما يلي تفاصيل القرارات وردود الفعل:

 

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، تسعى العديد من الأشخاص إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 مع هذه الزيادة الجديدة. ووفقًا لوزارة المالية، سيتم صرف مرتبات سبتمبر 2023 للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يوم 21 سبتمبر 2023 ولمدة 5 أيام. سيتمكن الموظفون من سحب مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلي، مع توفير الزيادة الجديدة.

 

ردود الفعل وموقف القطاع الخاص

علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أعرب عن موقف القطاع الخاص من هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وقال إنه من الطبيعي أن يتطلع القطاع الخاص إلى اتخاذ مبادرات خاصة بناءً على هذه القرارات. وأكد أيضًا أن القيادة السياسية في مصر قد وضعت القطاع الخاص في موقف حيث ليس هناك بديل آخر، وأن قرارات الرئيس السيسي تحمل رسالة للحكومة والقطاع الخاص بضرورة دعم هذه الزيادات.

 

زيادات سابقة وتأثيرها

الرئيس السيسي قام بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر خلال السنوات السابقة. وقد تم زيادة الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه خلال خمس سنوات. هذه الزيادات تأتي في إطار جهود تحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الوطني.

 

تحسين الأحوال المعيشية

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال زيادات في الأجور والعلاوات. وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 

زيادة علاوة غلاء المعيشة

إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، تم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا. هذه الزيادة ستستفيد منها جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 

مشروعات إصلاحية

ويتزامن هذا القرار مع جهود إصلاحية أخرى في مصر تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة. وتأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وزيادة مستوى المعيشة للمواطنين.

 

زيادة العاملين بالحكومة

وتشمل هذه الزيادات جميع العاملين في الحكومة بمختلف القطاعات والهيئات والوزارات. وتسهم في تحفيز الأداء ورفع مستوى المعيشة لهم.


 

التأثير على الاقتصاد

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودفع الاقتصاد المصري نحو الاستقرار والنمو. ستؤثر هذه الزيادات أيضًا على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل إضافية.

 

المستقبل

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية لتحسين الأحوال المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر. تشير هذه الزيادات إلى التزام الحكومة بدعم المواطنين وتعزيز دورهم في تطوير البلاد.

 

المزيد من الزيادات المقبلة

 من المتوقع أن يتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل.  ستستمر الجهود لزيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

 

توجيهات الرئيس

وتعكس هذه القرارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الاستثمار في مصر.  تشير الزيادات الجديدة إلى التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين ودعم القوى العاملة.

 

 

هذا وتمثل هذه الزيادات خطوة مهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر، وتوفير فرص أفضل للمواطنين.

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