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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لرأب العلاقات المضطربة.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي وزير الخارجية الصيني

سوليفان
سوليفان

قال مسئول أمريكي، اليوم الأحد، إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، التقى بوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مالطا، مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى استقرار العلاقات المضطربة.

وكان اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى بين المسئولين الأمريكيين والصينيين والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام.

وكان سوليفان قد التقى وانغ آخر مرة في فيينا في مايو الماضي.

وأعرب بايدن هذا الشهر عن خيبة أمله لأن “شي” غاب عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه 'سيتمكن من رؤيته'. والفرصة التالية المحتملة لبايدن لإجراء محادثات مع “شي”، هي قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في سان فرانسيسكو في نوفمبر.

وسافرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين هذا العام لضمان استمرار التواصل بين البلدين وسط التوترات التي اندلعت بعد أن أسقط الجيش الأمريكي بالون مراقبة صيني سافر فوق الولايات المتحدة. 

وكان بايدن وشي قد التقيا آخر مرة في عام 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

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