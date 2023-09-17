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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

صدى البلد

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول إطلالتها الأخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .


 

وتألقت رانيا يوسف بظهورها بفستان باللون الأبيض اتسم بستايل  الاوف شولدر   مجسم و مكشوف الاكتاف وهو ما كشف عن خصرها المنحوت ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.


 

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.


 

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الأوف شولدر رانيا يوسف تثير الجدل رانيا يوسف فساتين السهرة

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