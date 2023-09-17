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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق فعاليات أسبوع أفلام جوته 20 سبتمبر.. تعرف على جدول العروض

صدى البلد

تنطلق فعاليات أسبوع أفلام جوته في القاهرة والإسكندرية يوم٢٠ سبتمبر الجاري وتستمر حتى ۲٦ من الشهر نفسه.


وننشر في السطور التالية جدول عروض أسبوع أفلام جوته، الذي يضم إنتاجات ألمانية ومصرية وعربية مهمة تتنوع بين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير.


يضم البرنامج ١٥ فيلما روائيا شارك في مهرجانات سينمائية عالمية وحصل على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد، بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام مثل: العاديون، راينجولد، الكل يتحدث عن الطقس، شرف، تحت الشجرة، توباب، حكايات البيت الأرجواني، ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش، غرام أورفيا، أغنية الغراب، فرنر هرتسوج – حالم راديكالي، تعال معي إلى السينما - عائلة جريجور، الحب والمارك الألماني والموت،جولة ميم المملة، حكايات البيت الأرجواني، والسد. بعض هذه الأفلام تعرض للمرة الأولى بمصر.


يحكي فيلم الافتتاح للمخرجة صوفي لينينباوم، حياة باولا مع والدتها في مجتمع ينقسم إلى ثالث طبقات: "شخصيات رئيسية"، و"شخصيات ثانوية"، و"فرعية"، وهي مصطلحات مستعارة من عالم السينما. يسود هذا النظام الاجتماعي الاضطهاد، حيث تعيش الشخصيات "الفرعية" على هامش المجتمع، وتعتبر أدنى طبقة في الإسكان الجماعي التابع للدولة. 

وتنتمي باولا إلى "الشخصية الثانوية"، لكنها شقت طريقها بشق الأنفس إلى أعلى السلم. وهي الآن على وشك إجراء اختبار يثبت أنها جديرة بأن تصبح "شخصية رئيسية"، ومن أجل ذلك يتعين عليها تقديم مونولوج عاطفي تصحبه موسيقى مؤثرة . وقد حصل الفيلم على عديد من الجوائز مثل جائزة المواهب الألمانية الشابة لأفضل "إخراج" و"إنتاج"  في مهرجان ميونيخ الألماني ۲٠۲۲، وعلى جائزة أفضل فيلم للأطفال والشباب من معهد جوته عام ۲٠۲۲، كما تم ترشيحه فيلم الذهبية "لأفضل تصميم إنتاج" و"أفضل مؤثرات بصرية"  في جائزة الفيلم الألماني لعام ٢٠٢٣.  وسيعاد الفيلم مرة أخرى يوم السبت ۲٣ سبتمبر متبوعًا بجلسة نقاشية مع مخرجة الفيلم صوفي لينينباوم.

 

ولأول مرة يتم التعاون بين أسبوع أفلام جوته وسينما زاوية، حيث تعرض زاوية فيلم راينجولد المُقتبس عن السيرة الذاتية "كل شئ أو لاشئ " لمُغني الراب ومُنتج الموسيقى الألماني جيفار.

 

وُلِد جيفار حجابي في إيران عام ١٩٨١، وفرّ مع والديه الأكراد عبر العراق إلى ألمانيا في منتصف الثمانينيات، وهناك نشأ في أحد الأحياء الشعبية في مدينة بون، وأخذ يحلم بالشهرة والثراء. وانزلق في مراهقته في البداية إلى جريمة صغيرة، وسرعان ما أصبح تاجرًا كبيرًا ذو نفوذ،  بعدما اختفت شحنة كوكايين وأصبح مُدينًا لعصابة مخدرات، خطط لسرقة ذهب ضخمة. إلا أن هذه العملية لم تمر بسلاسة كما هو مأمول

 

ومن الأفلام العربية المشاركة في أسبوع الأفلام الفيلم الروائي "شرف" للمخرج سمير نصر، الذي يعرض في مصر لأول مرة،  وهو إنتاج مصري وعربي وأوروبي مشترك، حيث يدخل شرف السجن بعد أن قتل رجالً دفاعًا عن النفس. ويُشكل السجن انعكاسًا للمجتمع، فهناك جناح "ملكي" للسجناء المرفهين، وجناح "شعبي" للفقراء. 
 

تم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم إفريقي، وأفضل ممثل أسيوي من ضمن جوائز "سبتيموس" في هولندا عام ٢٠٢٢، وتم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، المملكة العربية السعودية ٢٠٢١.

 

ومن المقرر أن تعرض الأفلام بمقرات معهد جوته بالقاهرة بالدقي وشارع البستان بوسط البلد، وأيضا بسينما زاوية بشارع عماد الدين، وفي الإسكندرية بمقر معهد جوته الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، ومركز الجيزويت الثقافي، وسيكون الحضور  متاح للجمهور بدون حجز مسبق.

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