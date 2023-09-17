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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الحمص
فوائد تناول الحمص

الحمص من أقدم البقوليات التي لجأت إليها الشعوب لسد حاجاتها الغذائية، وينسب بعض الباحثين أصله إلى مصر وبلاد الشام ، وينتمي إلى عائلة الفاصولياء والفول السوداني، يتمتّع بنكهة مميزة  ويزرع في أكثر من 50 دولة حول العالم، من بينها الهند التي تعتبر أكبر دولة منتجة له.. فوائد كثيرة ومتنوعة  للبالغين والأطفال لأنّه غني بالبروتين، الألياف، الفيتامينات، المعادن والكربوهيدرات.. نرصد أهم فوائد الحمص للجسم وفقا لموقع vigourtimes

فوائد الحمص:
الحمص يساعد على بقاء مستوى السكر في الدم بشكل منخفض ، وهذا بفضل الكمية العالية من الألياف به والتي تتم بواسطة إنزيمات في الأمعاء الدقيقة ، بعكس تأثير الدقيق الأبيض.

كما أن الحمص مفيد لمرضى السكر، لأنه يساعد على انخفاض مستوى السكر في الدم لاحتوائه على الألياف.

يعد عنصرًا مهمًّا لتحسين جودة النظام الغذائي للبالغين والأطفال، لأنّه غني بالبروتين، الألياف، الفيتامينات، المعادن والكربوهيدرات.

يرتكز البعض على فوائد الحمص،  كوجبة أساسية غنية بالبروتين البديل للحوم أو وجبة غذائية أخرى غنية بالخضروات والمعادن.

يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.

يوفر تناول الحمص العديد من الفوائد الصحية للبشرة عند تناوله كنظام غذائي صحي، لكونه غنيا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن المهمة للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، كما يؤدي دورا مهما في تعزيز صحة الجلد.

كما يحتوي الحمص على مضادات الأكسدة، ولتعزيز صحة الجلد يُوفر تناول الحمص الأحماض الأمينية مثل اللايسين والبرولين الضرورية لإنتاج الكولاجين المعزز لمرونة الجلد ونضارته.

يساهم في إنقاص الوزن نتيجة عدم تناول العديد من السعرات الحرارية في اليوم وتقليل الإفراط في تناول الطعام.

يساعد على نمو الخلايا وتطور الجنين للوقاية من العيوب الخلقية. كما يحتوي على الحديد الضروري لنقل الأكسجين وإنتاج الطاقة ثم الفوسفور الضروري لتعزيز صحة العظام.

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