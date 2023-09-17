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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الكوارث الطبيعية رفعت سقف ملف التغير المناخي

قمة العشرين
قمة العشرين

قال عبد الغني العيادي المحلل السياسي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن استيائه من البيان الختامي لقمة العشرين، واعتبر أن عدم الخوض في نقطة الطاقات الأحفورية فشلا نسبيا لمجموعة العشرين، وبالتالي أثر على قرار حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من مارسيليا مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الفرنسي حاليا يتماشى مع العديد من الدول الأوروبية التي اتخذت مواقف إيجابية من الملف البيئي، واعتبرته هو سيد الملفات.

 ملف الهجرة غير الشرعية

وذكر أن العديد من الملفات مثل ملف الهجرة غير الشرعية و ضحايا الكوارث الطبيعية والفيضانات والزلازل تعتبر ملفات منبثقة من ملف التغير المناخي، وبالتالي رفعت هذه الكوارث من سقف الاختيارات البيئية، ووضعت العالم أمام ضرورة اتخاذ قرارات بيئية شجاعة.

وأوضح أن الإنسانية جمعاء أمام ملف خطير وهو التغير المناخي، ولو لم توجد قرارات جريئة، ستواجه البشرية خطرا كبيرا، فـ الكوارث الطبيعية هي نتائج لتأخر قرارات مواجهة التغير المناخي.
 

الهجرة غير الشرعية القاهرة الإخبارية الكوارث الطبيعية هجرة غير الشرعية جمعية العامة للأمم المتحدة قمة العشرين مجموعة العشرين

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