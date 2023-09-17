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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشفوا الحقيقة.. جنود بالجيش الأوكراني يفجرون مفاجآت عن الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة “شبيجل” الألمانية، نقلاً عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الجيش الأوكراني يشكو من عدم قدرته على التعامل مع الألغام الروسية.

وحسب الصحيفة، قال الجنود الأوكران: “ليس لدينا بعد مقاتلات إف-16 حديثة.. المدربون الغربيون يطلبون منا تجنب المناطق الملغومة. كيف يمكنك فعل ذلك؟ كل شيء هنا ملغوم، وإذا قمنا بإزالة شيء ما، تظهر ألغام جديدة… كيف يمكنك التجول هنا؟”

وبحسب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، تحول الهجوم المضاد إلى "ثلاثة أشهر من الجحيم" بسبب الألغام.

وأشارت “شبيجل” إلى أن الجيش الأوكراني لا يخسر كمية كبيرة من المعدات فحسب، بل يخسر أيضًا الأفراد.

وعلق الجراح الأوكراني يوري، الذي يعمل في مستشفى عسكري، على الوضع قائلاً: "هذا أمر مخيف. لدينا هنا معظمهم من الجنود الذين انفجرت بهم الألغام".

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اعترف العديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم قاموا بتقييم الوضع بشكل غير صحيح قبل بدء الهجوم المضاد، دون أن يعتقدوا أن العدو سيكون قوياً للغاية.

وقال خبير عسكري أوكراني، إن “الروس يزرعون الألغام ببراعة. ولا ينبغي الاستهانة بهم".

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