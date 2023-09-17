أحمد صالح يحصد فضية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

توج أحمد صالح لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة بفضية منافسات فردي الرجال ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة المقامة في تونس خلال الفترة ما بين 11 وحتى 17 سبتمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس العام المقبل.

وخسر صالح الميدالية الذهبية لصالح المخضرم أرونا كوادري في النهائي بنتيجة 4-0 ليحصد الميدالية الفضية.

وكان أحمد صالح صاحب الـ44 عاما تمكن من التأهل للنهائي على حساب لاعب الكونغو في نصف النهائي بنتيجة 4/2.

ومنذ قليل توجت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات فردي السيدات ببطولة افريقيا بعد الفوز علي مواطنتها دينا مشرف في النهائي بنتيجة 4-1 لتحصد مصر ذهبية وفضية وبرونزيتين بمنافسات فردي السيدات.

وكانت هنا جودة تأهلت للنهائي بفوزها التي على مريم الهضيبي التي حصدت الميدالية البرونزية بنتيجة 4-0 بالدور النصف النهائي.

بينما تأهلت دينا مشرف للنهائي عقب فوزها على مواطنتها يسرا حلمي التي حصدت الميدالية البرونزية بنتيجة 4-0 بالدور النصف النهائي.

يذكر أن الثنائي عمر عصر ودينا مشرف تأهلا إلى أولمبياد "باريس 2024" عقب التتويج بكأس بطولة إفريقيا بمنافسات الزوجي المختلط بتونس بالفوز على ثنائي من نيجيريا 3-1 بالمباراة النهائية.

كما تأهل منتخب مصر لرجال تنس الطاولة إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تتويجه بذهبية البطولة بمنافسات الفرق رجال بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بمجموع اللقاءات 3-1.

كما تأهل أيضا المنتخب الوطني للسيدات إلى أولمبياد باريس 2024 وحجز مقعدين بمنافسات الفردي، عقب تتويجه بذهبية البطولة بمنافسات الفرق سيدات بالفوز على نيجيريا 3-0 في المباراة النهائية.

