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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني المحلي يكسب.. 6 أجانب في مواجهة 12 مصريا قبل انطلاق دوري النيل

كولر
كولر

تنطلق اليوم الإثنين النسخة الخامسة والستون من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه فريق طلائع الجيش منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء.

وتشهد النسخة الجديدة من الدوري الممتاز تواجد 6 مدربين أجانب مقابل 12 مدير فني محلي ، حيث أستقرار النادي الأهلي للموسم الثاني علي التوالي بتواجد السويسري مارسيل كولر .

 اما في الزمالك فسيبدأ الفارس الأبيض مشواره مع المدرب الذي أختتم معه الموسم الماضي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ،وكذلك الحال بيراميدز حافظ علي البرتغالي جايمي باتشيكو والذي قاد الفريق في أوائل العام الجاري .

 بينما فيوتشر سيبدأ المهمة بقيادة فنية جديدة تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو .

وسيبدأ فاركو الموسم الجديد مع ذات المدرب الذي أختتم معه الموسم الماضي وهو البرتغالي برونو روماو.

بينما سادس المديرين الفنيين الأجانب بالدوري الموسم الجديد هو القبرصي بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي.


وفي الإسماعيلي سيتواجد إيهاب جلال علي رأس القيادة الفنية آملا في استعادة الدراويش لأمجاده.

وفي الاتحاد سيتواجد طارق العشري خلفا للصربي زوران مانولوفيتش الذي كان يقود زعيم الثغر الموسم الماضي.

وسيتواجد علي ماهر في القيادة الفنية للمصري بعدما موسمين مع فيوتشر ، أما نادي سموحة فحافظ علي جهازه الفني الذي تواجد في منتصف الموسم الماضي بقيادة أحمد سامي.


نادي سيراميكا كليوباترا سيبدأ الموسم تحت قيادة أيمن الرمادي بعد سلسلة من التغييرات كان منها الرمادي قبل أن يستقر الفريق علي تواجده وبدأ الموسم معه ، وسيبدأ إنبي الموسم تحت قيادة مدربه تامر مصطفي

وسيتواجد للموسم الثاني علي التوالي من بداية الموسم شوقي غريب علي رأس القيادة الفنية للمقاولون العرب ويقود عبد الحميد بسيوني فريق طلائع الجيش وسيكون ميمي عبد الرازق مديرا فنيا هذا الموسم للداخلية.


وحافظ زد الذي سيخوض المنافسات لأول مرة في تاريخه علي جهازه الفني السابق بالدرجة الثانية بقيادة مجدي عبد العاطي ، وكذلك بلدية المحلة الذي سيقوده أحمد عبد الرؤوف بينما يتولي علاء عبد العال فريق الجونة الصاعد حديثا للممتاز هذا الموسم.

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