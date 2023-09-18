عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوائز بطولة الدوري في نسخة النيل الجديدة

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز

كشفت رابطة الأندية عن الجوائز المستحدثة للدوري المصري في الموسم الجديد حيث ينطلق اليوم النسخة الخامسة والستون من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه فريق طلائع الجيش منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء

وجاءت الجوائز الجديدة في مسابقة دوري النيل مثل جائزة NIle هداف الدوري و جائزة Nile القفاز الذهبي لأفضل حارس وجائزة Nile أفضل صانع ألعاب و جائزة Nile أفضل لاعب في الدوري وجائزة Nile أفضل مدرب و جائزة Nile أفضل لاعب شاب تحت 23 سنة.


كما تم استحداث جوائز لأفضل هدف في الدوري وأفضل حكم و وسيتم التصويت على بعض الجوائز بواسطة اللاعبين والمدربين والصحفيين والجمهور بالإضافة إلى اللجنة الفنية المختصة وأما جائزة أفضل حكم سيتم اختيارها بتصويت الحكام.
 

رابطة الأندية الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

ترشيحاتنا

أكرم عبدالمجيد: الأهلي الأقوي واسكواد الزمالك الأضعف في الدوري الجديد

85 مليون دولار.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على ثاني أكبر منحة في تاريخها

استشاري تكشف الموعد المناسب لتناول لقاح الإنفلونزا

النيابة الإدارية تعاين عقار العمرانية المنهار وتصدر قرارات عاجلة | صور

بنحط مكياج مثير عشان نعجب الزبون.. اعترافات صادمة لفتاة بولاق

السعودية: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتحدي صارخ للمواثيق الدولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض مرض سرطان المخ| تعرف عليها

كليوباترا بـ 50 جنيها| الحكومة تتوعد "الأزمة ستنتهي خلال أسبوع".. هل ستتراجع أسعار السجائر؟

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند شرب الحليب مع السمن؟

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ