جوائز بطولة الدوري في نسخة النيل الجديدة

كشفت رابطة الأندية عن الجوائز المستحدثة للدوري المصري في الموسم الجديد حيث ينطلق اليوم النسخة الخامسة والستون من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه فريق طلائع الجيش منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء

وجاءت الجوائز الجديدة في مسابقة دوري النيل مثل جائزة NIle هداف الدوري و جائزة Nile القفاز الذهبي لأفضل حارس وجائزة Nile أفضل صانع ألعاب و جائزة Nile أفضل لاعب في الدوري وجائزة Nile أفضل مدرب و جائزة Nile أفضل لاعب شاب تحت 23 سنة.



كما تم استحداث جوائز لأفضل هدف في الدوري وأفضل حكم و وسيتم التصويت على بعض الجوائز بواسطة اللاعبين والمدربين والصحفيين والجمهور بالإضافة إلى اللجنة الفنية المختصة وأما جائزة أفضل حكم سيتم اختيارها بتصويت الحكام.

