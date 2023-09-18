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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تعلن عن موعد جنازة أشرف مصيلحي عبر إنستجرام

اشرف مصيلحي
اشرف مصيلحي

أعلنت الفنانة دينا فؤاد عن موعد الفنان الراحل  أشرف مصيلحي عبرحسابها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت : “صلاة الجنازة على المرحوم اشرف مصيلحي غدا بعد صلاهالظهر بمسجد المشير طنطاوي التجمع الخامس”.
 

ونعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة دكتور أشرف زكي ، وفاة الفنان أشرف مصيلحي.

وجاء البيان كالتالي: “تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

أشرف مصيلحي الفنانة دينا فؤاد المشير طنطاوي بمسجد المشير طنطاوي دكتور أشرف زكي صلاة الجنازة

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