ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

قدم الدكتور أحمد صبري استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد البيض المسلوق.

1. اعتباره غذاءً متكاملًا

بخصوص أهمية البيض فهو يعد غذاءًا متكاملًا تتجلى أهميته في تنوع مكوناته، إذ تحتوي بيضة مسلوقة واحدة على الآتي:

مجموعة من الفيتامينات المتنوعة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، وفيتامين ب2.



المعادن المختلفة، مثل: الكالسيوم والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى الأوميجا 3.



السعرات الحرارية، إذ تحتوي البيضة الواحدة على 71.5 سعرًا حراريًا، و6 غرام من البروتين و 5 غرام من الدهون الصحية.

2. تحسين صحة الدماغ

تناول البيض يؤدي إلى تحسين وظائف الدماغ بصورة جيدة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولين التي تعمل على تخفيف التهابات الدماغ.

صفار البيض مصدرًا غنيًا بالأحماض الأمينية أوميجا 3 المفيد للجسم والدماغ.

3. الحفاظ على صحة الجنين

يحتوي البيض المسلوق على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الضروري جدًا للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والأظافر والشعر لدى المرأة الحامل.



4. منع فقر الدم

فقر الدم هو نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين في الجسم، وإذا كان لديك عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين فإن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين والغذاء.

5. تقوية العظام

البيض يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يلعب دورًا أساسيًا في تكثيف أنسجة العظام ويقوي من تلاحمها، وبالتالي فهو يعالج مشكلة ترقق العظام وضعفها، مما يؤدي إلى التقليل من نسبة تعرضها للكسر أو يقلل من حدة الصدمات على العظام.

6. تعزيز صحة الجلد

البيض المسلوق يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وهذه المواد تعمل على معادلة الجذور الحرة بالجسم وبالتالي فهي تساعد على المحافظة على صحة الجلد والحصول على جلد صحي وبشرة نضرة وصحية.

7. بناء العضلات

يعد البيض المسلوق من المصادر الجيدة للبروتينات، وهو من المأكولات المشبعة ذات قيمة غذائية عالية لما يوجد به من أحماض أمينية متعددة، وأيضًا الحديد والفيتامينات التي تعمل على بناء عضلات الجسم بشكل سليم.

8-البيض غني بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الأنسجة، مما يحافظ على سلامة العضلات وقوتها.

9. تحسين الرؤية

يحتوي بياض البيض على مادة اللوتين وهي مفيدة للغاية في منع الضمور البقعي والحد من خطر إعتام عدسة العين النامية.

10. خسارة الوزن

أن تناول بيضة على الإفطار يساعد الأشخاص على الشعور بالإمتلاء لفترات طويلة، ويقلل من مقدار الطعام الذي يتناولونه أثناء اليوم، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض ملحوظ في كتلة الجسم.

