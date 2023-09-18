اجتماع هام لـ وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي إلى سوريا| ماذا حدث؟

التقي وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بالمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية السعودي حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

كما تمت منافقشة مستجدات الحل السياسي للأزمة في سوريا، وجهود المملكة السعودية والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدّة.

وقال بن فرحات إن الممكلة السعودية السعودية تحرص على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

وتواجد في اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سوريا، تطورات الملف السوري.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية، أن بيدرسون قدم عرضا حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.