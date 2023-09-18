اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الرئيس وجه بتطبيق الرخصة الذهبية على الجميع

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرخصة الذهبية تنطبق على جميع أنواع الرخص، وذلك ردًا على الشكاوى التي تلقتها الحكومة من أصحاب الاستثمارات بشأن التأخير في إجراءات الإصدار، وكانوا يعتبرون أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل رئيسي الشركات الكبيرة التي تعمل مع الحكومة.

وأضاف السقطي خلال تصريحاته في برنامج "من مصر" الذي يُذاع على قناة سي بي سي: "الرئيس وجه بتطبيق الرخصة الذهبية على الجميع، طالما أن لدينا إمكانية تبسيط الإجراءات أو إلغائها، وبالتأكيد كان هذا يتطلب جهدًا كبيرًا لنقل المفهوم من الموظفين الكبار إلى الموظفين الصغار الذين يتعاملون مع المستثمرين. وبعد تنفيذ اللائحة، سيتم تقديم التدريب للموظفين".

وأوضح أن العالم بأسره يمر بفترة اضطرابات، وأصبح اتخاذ قرارات استثمارية أكثر صعوبة، ورغم ذلك فإن مصر تحتل المركز الأول في مجال الاستثمار في إفريقيا. وأشار إلى أن مصر تتميز بفرص استثمارية جيدة وعمالة رخيصة، وتمتلك بنية تحتية قوية وأسعار طاقة منخفضة مقارنة بأوروبا.

وأكد التواصل المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لزيادة عدد الرخص الذهبية، وأشاد بالتجاوب الإيجابي من قبل قيادات الدولة في جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة. وأشار إلى أنه إذا هدأت الأوضاع في العالم، ستصبح الفرص الاستثمارية في مصر أكثر تميزًا.