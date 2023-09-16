عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو القومي للأجور: لا بد من زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص| فيديو

من البرنامج
من البرنامج

قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، موضحاً أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم؛ جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين.

txt

نقيب الصحفيين: الأمل الكبير ننتظر قرار الرئيس السيسي بتعيين المؤقتين بالصحف القومية

txt

بعد قرارات الرئيس السيسي.. بشرى لـ القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات| فيديو

وأضاف "السقطي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه لا بد من إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص أيضا، مثلما حدث للحد الأدنى للقطاع العام، والجهاز الإداري للدولة.

وأوضح علاء السقطي، أنه لا أحد يعلم متي ستنتهي الأزمة العالمية الحالية، والدولة المصرية تأثرت بهذه الأزمة مثلها مثل باقي دول العالم.

إتحاد مستثمري المشروعات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأزمة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص المهندس علاء السقطي القومي للإجور برنامج الحياة اليوم رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

ترشيحاتنا

دعاء استقبال شهر ربيع الأول.. 10 كلمات تفتح أبواب الخيرات و110 أدعية لا ترد

زعيم كوريا الشمالية يتفقد قاذفات قنابل نووية وصواريخ روسية تفوق سرعة الصوت

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

بعد إلغاء تعيين مفتشي الوكالة.. إيران ترد على اتهامات الطاقة الذرية

الجثث بدأت تتحلل.. المسماري: الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة بدرنة.. فيديو

أحمد موسى: صور حفاوة المصريين بالسيسي في بني سويف تضايق أعداء مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ