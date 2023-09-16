عضو القومي للأجور: لا بد من زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص| فيديو

قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، موضحاً أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم؛ جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأضاف "السقطي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه لا بد من إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص أيضا، مثلما حدث للحد الأدنى للقطاع العام، والجهاز الإداري للدولة.

وأوضح علاء السقطي، أنه لا أحد يعلم متي ستنتهي الأزمة العالمية الحالية، والدولة المصرية تأثرت بهذه الأزمة مثلها مثل باقي دول العالم.