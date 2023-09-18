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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تتردد في شرائه.. أفضل وأرخص موبايل ريلمي Realme للفئة المتوسطة

هاتف ريلمي + Realme
هاتف ريلمي + Realme 9 Pro

يعد هاتف + Realme 9 Pro من شركة ريلمي واحدا من أفضل الخيارات المتاحة للشباب والفئة المتوسطة، خاصة مع ارتفاع أسعار هواتف هذه الفئة عالميا بشكل ملحوظ، حيث يوفر الهاتف ما بين السعر المناسب وكذلك الإمكانات الممتازة.   

 

وبحسب موقع Tech Advisor فإن هاتف ريلمي + Realme 9 Pro يتميز بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، قياس 6.43 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة عرض +Full HD ، ودقة  2412 × 1080 بكسل، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف ريلمي + Realme 9 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 من تصنيع شركة سوني، يدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف ريلمي + Realme 9 Pro بمعالج من نوع Dimensity 920 من شركة ميدياتك التايوانية، بتقنية 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت رام، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

 

ويحتوي هاتف ريلمي + Realme 9 Pro على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 وات، وتشحن البطارية بالكامل في غضون 45 دقيقة، مع منفذ للشحن من نوع USB -C.  

 

ويتوفر هاتف ريلمي + Realme 9 Pro في السوق المصري بسعر حوالي 9 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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