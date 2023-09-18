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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان طيب وجدع أوي.. ريهام عبد الغفور تنعي الفنان اشرف مصيلحي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور


نعت الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان أشرف مصيلحي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام


 

وكتبت ريهام عبد الغفور :"لاحول ولا قوة إلا بالله البقاء لله في وفاة الفنان المحترم الزميل أشرف مصيلحي خبر حزين كان بني آدم طيب وجدع أوي. في الجنة إن شاء الله الفاتحة من فضلكم".


 

نعى نقابة المهن التمثيلية 

ونعت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة دكتور أشرف زكي ، وفاة الفنان أشرف مصيلحي .

 

وجاء البيان كالتالى : تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابةبخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

أشرف مصيلحي اشرف زكي الفنان الراحل أشرف مصيلحي ريهام عبد الغفور نقابة المهن التمثيلية

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