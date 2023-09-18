عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبوالمجد: واردات السيارات للسوق المصرية انخفضت بنسبة 70%| شاهد

السيارات
السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إنه لا يوجد زيادة في عدد السيارات التي دخلت السوق المصري، بل انخفض بشكل كبير بنسبة 70%، وهذا لم يحدث في ربع قرن مضى.

وأشاد أبو المجد خلال تصريحات تلفزيونية، بتمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج استجابة لتوصيات المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج، حيث أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

انخفضت بنسبة 70%

وذكر أن عدد السيارات التي دخلت السوق المصري في النصف الأول من العام الحالي، انخفضت بنسبة 70%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وهذا لم يحدث على مدار ربع قرن في قطاع السيارات.

وواصل:"مبادرة المصريين بالخارج، حققت نجاح مهم، في ظل التعديلات التي تمت عدة مرات، وعدم اكتمال المنظومة بشكل جيد.. وأتوقع أن لا تقل الحصيلة الدولارية عن 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة".

 

السيارات أسامة أبو المجد رابطة تجار السيارات مجلس الوزراء وزيرة الهجرة المصريين بالخارج السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

ترشيحاتنا

تركب كيا سبورتاج ولا ستروين C5 .. مقارنة كاملة

اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابنته في الوراق: كنت بلسعها علشان مبتسمعش الكلام

القاهرة 34.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18_9_ 2023

هل يمكن نقل عداد الكهرباء إلى السكن الجديد؟

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته طعن مجند في القدس

من يستحق معاش المتوفى ومصاريف الجنازة| اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ