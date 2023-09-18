أبوالمجد: واردات السيارات للسوق المصرية انخفضت بنسبة 70%| شاهد

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إنه لا يوجد زيادة في عدد السيارات التي دخلت السوق المصري، بل انخفض بشكل كبير بنسبة 70%، وهذا لم يحدث في ربع قرن مضى.

وأشاد أبو المجد خلال تصريحات تلفزيونية، بتمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج استجابة لتوصيات المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج، حيث أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

انخفضت بنسبة 70%

وذكر أن عدد السيارات التي دخلت السوق المصري في النصف الأول من العام الحالي، انخفضت بنسبة 70%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وهذا لم يحدث على مدار ربع قرن في قطاع السيارات.

وواصل:"مبادرة المصريين بالخارج، حققت نجاح مهم، في ظل التعديلات التي تمت عدة مرات، وعدم اكتمال المنظومة بشكل جيد.. وأتوقع أن لا تقل الحصيلة الدولارية عن 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة".