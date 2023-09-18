مستقر .. الأرصاد توضح حالة الطقس على مدار اليوم | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن هناك استقرارا تاما في الاحوال الجوية هذه الفترة، موضحة أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط تؤدي لاعتدال الطقس بشكل كبير .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ، لافتة إلى أن درجة الحرارة اليوم اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة مئوية ، وتسجل ٣٤ درجة مئوية .

وتابعت " غانم " ، أن الاجواء تكون حارة على القاهرة الكبرى وقت الظهيرة ، وايضا الوجه البحري والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وأوضحت ، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث تحسن كبير في درجات الحرارة ، منوهة أن هناك استمرار لتكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ، وهي تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية لكن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس .