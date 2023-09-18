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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستقر .. الأرصاد توضح حالة الطقس على مدار اليوم | فيديو

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن هناك استقرارا تاما في الاحوال الجوية هذه الفترة، موضحة أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط تؤدي لاعتدال الطقس بشكل كبير .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ، لافتة إلى أن درجة الحرارة اليوم اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة مئوية ، وتسجل ٣٤ درجة مئوية .

وتابعت " غانم " ، أن الاجواء تكون حارة على القاهرة الكبرى وقت الظهيرة ، وايضا الوجه البحري والسواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وأوضحت ، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث تحسن كبير في درجات الحرارة ، منوهة أن هناك استمرار لتكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ، وهي تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية لكن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس .

أرصاد الجوية أحوال الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي برنامج صباح الخير يا مصر درجات الحرارة شمال وجنوب الصعيد

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