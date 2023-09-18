3 دول متقدمة تصنف الأعلى في معدلات الإساءة للمرأة.. احذريها!

تعتبر الإساءة للمرأة من أبشع الجرائم على الإطلاق. ورغم ذلك، تقل احتمالية إبلاغ النساء عما تعرضوا له من إيذاء بدني في بعض البلاد بسبب الوصمة الاجتماعية الشديدة التي ستلاحقهم.

ومع هذا، ووفقًا للإحصائيات، سنقدم لكي أعلى 3 دول فيما يخص معدلات الإساءة للمرأة ولا تندهشين عندما تجدي أن الدول الأكثر تقدمًا هي الدول الأكثر شهرة فيما يخص هذه الجريمة!

أمريكا

يقول موقع wonderslist أنه وفقا لجامعة جورج ماسون- إحصاءات الاعتداء الجسدي في جميع أنحاء العالم- فإن 1 من كل 3 نساء أمريكيات سوف يتعرضن للتعدي خلال حياتهن. فتعرضت حوالي 19.3% من النساء و2% من الرجال للاعتداء الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

إضافة إلى ذلك، تعرض ما يقدر بنحو 43.9% من النساء و23.4% من الرجال لأشكال أخرى من الاعتداء خلال حياتهم. كما وقع العديد من ضحايا الاعتداء في سن مبكرة، حيث تعرض حوالي 79% منهم للاعتداء لأول مرة قبل سن 25 عامًا، و40% قبل سن 18 عامًا.

إنجلترا ومقاطعة ويلز

وفقًا لتقرير بعنوان "نظرة عامة على الجرائم الجنسية في إنجلترا وويلز"، صدر عام 2013 عن وزارة العدل ومكتب الإحصاءات الوطنية ووزارة الداخلية؛ ما يقرب من 85 ألف ضحية للاعتداء سنويًا في إنجلترا ومقاطعة ويلز، مقسمين إلى 73 ألف أنثى و12 ألف ذكر، أي ما يعادل حوالي 230 حالة كل يوم.

وذكر التقرير أيضًا أن واحدة من كل 5 نساء تعرضت لشكل من أشكال العنف الجسدي منذ سن 16 عامًا.

أستراليا

في أستراليا، يعتبر معدل التعدي المُبلغ عنه لكل 100 ألف شخص مرتفعًا نسبيًا. فخلال العام الماضي، كان ما يقدر بنحو 51200 أسترالي تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق ضحايا للاعتداء؛ وفقًا لموقع wonderslist.

ووفقًا لموقع news.com، تواجه واحدة من كل 6 نساء أسترالية التعذيب والاعتداء على يد شخص غير شريك، مقارنة بواحدة من كل 14 امرأة حول العالم.

وقال الموقع أيضًا إن النساء الأستراليات اللائي تزيد أعمارهن عن 15 عامًا يقعن ضحايا للاعتداء.

كما جاءت أستراليا (مع نيوزيلندا) في المركز الثالث في الدراسة العالمية حيث أبلغت 16.4% من النساء عن تعرضهن للتعدي من قبل شخص آخر غير الشريك.