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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه.. أحمد فهمى عن مسلسل الفريدو: حكاية كلها مشاعر

صدى البلد

كشف الفنان أحمد فهمى عن بوسترات  مسلسل “الفريدو” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتبت أحمد فهمى :"مبسوط إن اشتغلت مع نجوم وفنانين بيشتغلوا من قلبهم وبيحترموا شغلهم .. يارب يكرمنا والناس يعجبهم الشغل اللي عاملينه بنوعد الجمهور بالبوستر الدعائي الأول وان شاء الله تعجبكوا .. شكراً لكل القائمين علي العمل شركة أرت ماكيرز و الكاتب الصديق الاخ #عمرو_ياسين و المخرج المختلف #عصام_نصار".

ومن المقرر عرض المسلسل يوم ٢٤من سبتمبر  الجارى على شاشة ON E.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عددا من الصور من كواليس العمل برفقة عدد كبير من الأبطال أبرزهم أحمد فهمي وأحمد فريد .

ومن ناحية أخرى طرح المؤلف عمرو محمود ياسين البوستر الدعائى الأول لمسلسل ألفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلق المؤلف عمرو محمود ياسين على البوستر قائلا: بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود ... إنتاج احمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

المسلسل إخراج عصام نصار .. من تأليفي و ورشتي الجديدة My way حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات الموهبة المتميزة سارة مصباح، و الموهوبة المتميزة ياسمين ميشيل.

عصام نصار يتحدث عن المسلسل

وكشف المخرج عصام نصار عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الفريدو بطولة إلهام شاهين وندى موسى وأحمد فهمي.

وأكد عصام نصار فى تصريح خاص لصدى البلد أن تجربة مسلسل مكون من 10 حلقات من أصعب التجارب التي يمر بها أى مخرج، لكونها تحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء من الممثلين المشاركين فى العمل مرورا بالمؤلف والمخرج.

وأضاف نصار أن المسلسل لم يتم تحديد موعدا لعرضه لكنه سوف يستغرق ما يقرب من شهر تصوير ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.

 

 

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين المؤلف عمرو محمود ياسين الفنان احمد فهمى عمرو محمود ياسين

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