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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رشا مجدي لمدير الرقابة بوزارة التموين: ليه الأسعار مرتفعة فى الأسواق؟.. فيديو

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي

تحدثت الإعلامية رشا مجدي مع مدير عام الرقابة بوزارة التموين عن أزمة غلاء الأسعار ،  قائلة :" الأسعار غالية جداً في الأسواق..ليه؟، أي حد بيقابلنا في الشارع بيقول في دور وزارة التموين، مش بتعمل حاجه لكبح الأسعار ليه"

التموين:هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار

وفي سياق متصل، أضاف أحمد أبو الفضل خلال لقائه مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرقابة لها دور كبير في إستقرار الأسعار، مؤكداً أن هناك عدة قوانين يتم التعامل بها مع من يتلاعب بالأسعار بمنتهى الحسم و الحزم.

وأشار إلى ، أن  بعض التجار يتلاعبون بالأسعار ، مؤكداً أن  التلاعب بأسعار السلع عقوبتها الحبس ، و غرامة تتراوح من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه.

 

التموين الاعلامية رشا مجدى الأسعار وزارة التموين الاسواق

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