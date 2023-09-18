مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

لقي شخص مصرعه بعد أن دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر وتمكن رجال الأمن من ضبط مرتكب الواقعة .



تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال تبين أنه حال عبور أخصائى أمن مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم و أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها مقيم بدائرة القسم .

واعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.