مواصفات Mercedes-EQE الـ SUV .. صور

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الكهربائي الجديد مرسيدس EQE الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتحتوي مرسيدس EQE الجديدة علي احدث الوسائل التكنلوجية المتطورة ، وتحتوي علي مقصورة داخلية مصنوعة من خشب ماجنوليا الطبيعي .

مقصورة Mercedes-EQE الـ SUV

مقصورة Mercedes-EQE الـ SUV

- مواصفات Mercedes-EQE الـ SUV

Mercedes-EQE الـ SUV

زودت سيارة Mercedes-EQE الـ SUV بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، زخارف نحاسية في كل مكان، وفرش أرضيات باللون البني، وشاشة مركزية، وشاشة أمام الراكب الأمامي، وكونسول مركزي، حوامل أكواب، ولوحة شحن لاسلكية، ومنافذ USB-C، ومزودة بخاصية التدليك .

Mercedes-EQE الـ SUV

وبالإضافة إلى أن سيارة Mercedes-EQE تحتوي علي إضاءة حول المقاعد أيضاً، ونظام تنقية الهواء HEPA، ونظام المعلومات والترفيه MBUX، ، و Apple CarPlay ، و Android Auto متواجدين بالزاوية العلوية اليسرى من الشاشة الوسطية، واختصارات "EQ" و"Vehicle" في مجموعة التحكم السفلية .