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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذهب الابن ليزور والدته المسنة واكتشف المفاجئة ..تفاصيل

وفاة مسنة بالقليوبية
وفاة مسنة بالقليوبية

ذهب الابن ليزور والدته المسنة التي تعيش بمفردها ، ولكنه فوجىء بجريمة، حيث تتبع أحد أقارب مسنة تقيم في محافظة القليوبية خطواتها وأيقن تماما أنها تعيش بمفردها وانتهز الفرصة وذهب إليها وأنهى حياتها لسرقتها.

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية ، من كشف ملابسات قضية قسم ثاني شبرا الخيمة التي راحت ضحيتها سيدة مسنة تعيش بمفردها عثر عليها نجلها وقد فارقت الحياة داخل مسكنها.

احداث الواقعة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنها.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل مسنة من أقاربه لسرقتها بالاكراه، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.
 

محافظة القليوبية انهى حياتها شبرا الخيمة

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