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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية ومرورية بالمنيا على الوحدات الصحية والمصالح الخدمية

حملات مرورية لرؤساء
حملات مرورية لرؤساء المراكز

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المدن بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

محافظ المنيا يوجه بمتابعة مشروعات الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة

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وتفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، الحالة العامة بمجلس قروى تونا الجبل، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والانضباط من قبل الموظفين بالقطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية، والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية للحضور والانصراف، والوقوف على مدى الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بمنظومة النظافة وإزالة كافة الإشغالات بشكل مستمر، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات بالقرية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة والذى تم افتتاحه والعمل به لتقديم خدماته للجمهور، وذلك لمتابعة مدى انتظام منظومة العمل وتحقيق الرضا العام لمستوى الخدمات المقدمة.

كما وجه رئيس مركز ملوي التفتيش المالي والإداري بالمركز بتنفيذ حملة تفتيشية للمرور على عدد من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي إبشادات والمعصرة، لمتابعة حسن سير العمل ومدى انضباط العاملين وتطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، ومدى انتظام العمل في جميع القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن، وخلال الحملة تم رصد بعض المخالفات بعدد من القطاعات وتحويل المقصرين للتحقيق.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الإجراءات القانونية المتابعة الميدانية رئيس الوحدة المحلية ضمن مبادرة حياة كريمة مركز ومدينة ملوي

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