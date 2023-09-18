استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، منذ قليل، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عائدا إلى الإمارات بعد رحلة استمرت ٦ أشهر في محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في الفضاء.

محمد بن زايد

قال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: "شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي، فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء، سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة".

(4) محمد بن زايد on X: "شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي. فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء. سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة. https://t.co/xcNUuMFxw1" / X (twitter.com)

محمد بن راشد

وفي سياق متصل، أضاف الشيخ محمد بن راشد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”ن اليوم الاثنين: "وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات … ويمثل أيضا نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون ونكملها اليوم.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل نهيان في بيانه عبر منصة “إكس” أيضا: “مستمرون بإذن الله في إرسال المزيد من رواد الفضاء من شبابنا وشاباتنا ..ومستمرون في إطلاق المزيد من المشاريع العلمية والبحثية والاستكشافية في الفضاء وفي الأرض..ومستمرون بإذن الله في الاستثمار في الإنسان..وفي الإيمان والثقة والتمكين لأبنائنا وبناتنا”.

(4) HH Sheikh Mohammed on X: "استقبلت رفقة أخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عائداً لأرض الوطن بعد رحلة استمرت ٦ أشهر في محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في الفضاء . وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات… https://t.co/afYNkDZ0UM" / X (twitter.com)

سلطان النيادي

من جانبه، بين رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي كواليس أول وأهم رحلة في حياته عبر منصة “إكس”، قائلا: "منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يوما في الفضاء كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي، وبعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. موعدنا غدا.. أشوفكم على خير في دار زايد".

وواصل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي في حديثه بمقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”: “هذه التجربة تساعدنا نطور علاجات، ننشر الشغف بين الأجيال القادمة كي تفكر، وكي يعرفون أنه لا يوجد شيء مستحيل، سعيد جدا بالأجواء بيني ورواد الفضاء الأمريكيين والروس وغيرهم، احيانا كنا نأكل مع بعض ونقيم تحديات مع بعض مدة 6 أشهر في الفضاء”.

(4) Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) / X (twitter.com)

وأكمل في المقطع الذي نشره حول عودته من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض: "الأيام الأخيرة قبل الهبوط كانت أيام كلها حماس ومزيج بين حزننا على توديع المكان الذي كان بيتا يأوينا وعائلتنا التي قلنا لها: مع السلامة، وكذلك الشعور بنفس الوقت بالحماس لرجوعنا إلى الأرض".

وأردف: "كنا في حالة ترقب، لأننا كنا ننتظر تقرير الطقس إذ لا يُمكننا النزول في طقس غير ملائم في نقطة الهبوط ونحاول نتجنب الأمواج أو الرياح التي يمكن أن تؤثر على هبوط المركبة.. والحمدلله صدر الأمر بإمكانية الهبوط واستغرقت الرحلة تقريبا 17 ساعة وقد كانت سريعة رغم أن المدة هي نفسها التي نستغرقها في العودة من هيوستن إلى دبي ولكن كانت أمانة سريعة".

https://x.com/Astro_Alneyadi/status/1703437321729659147?s=20

وأشار في حديثه حول مرحلة الهبوط: "كانت سريعة جدا وبدأت الدفاعات التي تُبطئ من سرعة المركبة وبعدها بدأنا نشعر بعمل الجاذبية وشعرنا أن الضغط بدأ يرتفع جدا وبشدة ثم بدأت أرى البلازما من النافذة وكأنه حريق.. لقد كان لدينا ثقة بالمركبة التي كنا بها، لكن شعور الخوف والترقب شعور جدا طبيعي والأصوات كانت جدا عالية والحرارة التي تراها أمامك تشعرك بالخوف أو الترقب لكن أمانة الثقة والتدريب جعلتنا نهبط بسلام، ولحظة الهبوط كانت مؤثرة جدا، غريب إذا جسم الإنسان راح الفضاء يتحكم في نفسه وفي الأرض تبقي الأشياء مألوفة”.

واختتم رائد الفضاء الإمارتي، سلطان النيادي، حديثه: “الحمد لله على ثقة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بنا وأيضا الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، حقيقي محظوظين بهذا الكيان والإدراة الرشيدة، هم قدوتنا، من خلال موقف حدث بينا، فإن صاحب السمو يهدف إلى ما هو أبعد مما حدث كالذهاب إلى المريخ والذهاب إلى القمر”.



