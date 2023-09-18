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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

محمودًحجازي
محمودًحجازي

احتفل الفنان محمود حجازي بحفل زفافه على رنا زروق وهي فتاة من خارج الوسط الفني، ونرصد أول صورة للعروسين في حفل زفافهما والذي أقيم في أمريكا.

وكان قد احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه علي فتاة من خارج الوسط الفني وتدعى رنا زروق.

ولدت رنا زروق  في نيويورك عام ١٩٩٢ وعاشت بامريكا وحصلت علي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠١٤ من جامعة 
‏city university of New Yorkوحصلت علي دكتوراه في القانون عام ٢٠١٨ من جامعة 
‏New York Law school.

وهي من أب تونسي أمريكي  وهو الدكتور طارق زروق و حاصل علي دكتوراه في البيئة والچولوجيا ويعمل استاذ جامعي في جامعه بروكلين كالدچ  Brooklyn college 
و من أم مصريه امريكيه وهي الدكتورة ايمي السيد حاصله علي دكتوراه في الرياضيات وتعمل كاستاذة جامعية في جامعة kingsboro college.

وكشف الفنان محمود حجازي في تصريح خاص لصدي البلد ، تفاصيل خطوبته على فتاة تعيش في امريكا .

وقال محمود حجازي :" ساحتفل بخطوبتي قريبا ،والاسبوع اللي جاي هيكون فيه اخبار احلي".

خطوبة محمود حجازي

أكد النجم محمود حجازي في تصريحً خاص لصدي البلد انه يستعد لحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .

وكشف حجازي ان خطيبته تدرس القانون وتعيش في امريكا مؤكدا ان حفل الزفاف سيتم تحديده خلال الفتره المقبله.

محمود حجازي:

أعلن الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن ارتباطه وذلك بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.

اكتفى محمود حجازى بالتعليق قائلا : "احبك" ولم يفصح عن هوية الفتاة التى خطبها أو أى معلومات عنها سواء كانت من خارج الوسط الفنى أو داخله.

وخرجت عديد من التعليقات لمتابعة محمود حجازى على إنستجرام لتخمن العروسة التى ارتبط بها حتى أن ظن البعض أنها الفنانة ولاء الشريف والتى شاركته فى مسلسل “أبو العروسة” الا ان ولاء قررت أن ترد بصورة عملية وتبارك لمحمود حجازى وتنفى بذلك ما يتردد.

محمود حجازى وأسماء شريف منير 
وكانت أعلنت أسما شريف منير  انفصالها بشكل رسمى عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك منذ عامين.


وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحناكان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فيناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما أذونى بكل سهولة".

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IMG_3096
محمود حجازي

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