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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

محمود حجازي
محمود حجازي

احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني وتعيش في أمريكا. 

 

وحصل “صدى البلد” على الصور الأولي من عقد القران .

 

الأسبوع الجاي ..
محمود حجازي يكشف تفاصيل ارتباطه على فتاة في امريكا


وكشف الفنان محمود حجازي في تصريح خاص لصدى البلد ، تفاصيل خطوبته على فتاة تعيش في أمريكا .

وقال محمود حجازي: "سأحتفل بخطوبتي قريبا ،والأسبوع اللي جاي هيكون فيه أخبار أحلي".

خطوبة محمود حجازي :

أكد النجم محمود حجازي في تصريحً خاص لصدي البلد انه يستعد لحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني .

وكشف حجازي ان خطيبته تدرس القانون وتعيش في امريكا مؤكدا ان حفل الزفاف سيتم تحديده خلال الفتره المقبله.

محمود حجازي:

أعلن الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن ارتباطه وذلك بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.

اكتفى محمود حجازى بالتعليق قائلا : "احبك" ولم يفصح عن هوية الفتاة التى خطبها أو أى معلومات عنها سواء كانت من خارج الوسط الفنى أو داخله.

وخرجت عديد من التعليقات لمتابعة محمود حجازى على إنستجرام لتخمن العروسة التى ارتبط بها حتى أن ظن البعض أنها الفنانة ولاء الشريف والتى شاركته فى مسلسل “أبو العروسة” الا ان ولاء قررت أن ترد بصورة عملية وتبارك لمحمود حجازى وتنفى بذلك ما يتردد.

محمود حجازى وأسماء شريف منير 
وكانت أعلنت أسما شريف منير  انفصالها بشكل رسمى عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك منذ عامين.


وقالت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحناكان في بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ انستجرام: "صدمات كتير في حياتي الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللي عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فيناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما أذونى بكل سهولة".

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محمود حجازي

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