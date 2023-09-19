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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تكشف سبب غيابها عن العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم

أعربت النجمة نيللي كريم عن سعادتها بنجاح فيلم ڤوي ڤوي ڤوي مع محمد فراج.

وقالت نيللي كريم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفيلمً حقق نجاحا كبيرا، وسعيدةً جدا به".

وعن غيابها عن العرض الخاص للفيلم، قالت: “كنت مسافرة برة مصر، ولكن حضرت العرض في دبي أمس”.

فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

وكانت الشركة المنتجة لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي، قد طرحت  البوستر الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و"إنستجرام" قبيل طرحه في السينمات.

ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، بينما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر على طه الدسوقي أنه غير مبالٍ بما يدور حوله .

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، والذي من خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

وتدور الأحداث في عام 2013 في مصر، وهي مستوحاة من أحداث حقيقية، حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة؛ حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين، ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، ويتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين، ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمين محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من: بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، مع ظهور خاص لـ بسنت شوقي.

نيللي كريم

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