جماهير فناربخشة ترفع شعار أوقفوا الإبادة في غزة خلال مواجهة بنفيكا

شهدت مباراة فناربخشة التركي أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، لفتة إنسانية مؤثرة من جماهير الفريق التركي التي وجهت رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقبل انطلاق اللقاء الذي أقيم على ملعب فناربخشة، رفعت الجماهير لافتة ضخمة كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة! حرروا فلسطين"، في رسالة مباشرة للعالم ضد الهجمات التي يتعرض لها سكان القطاع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اللقاء أقيم في إطار منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدوري الأبطال، على أن تُقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في البرتغال.

جماهير فناربخشة استغلت المناسبة الأوروبية الكبيرة لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن كرة القدم قد تكون منبرًا للتعبير عن القضايا الإنسانية.

وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وجه الأسبوع الماضي رسالة مشابهة قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، التي احتضنها ملعب "الفريولي" في إيطاليا، حيث رُفعت لافتة كتب عليها: "توقفوا عن قتل الأطفال.. توقفوا عن قتل المدنيين".