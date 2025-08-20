قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تعادل سلبي بين الجونة وغزل المحلة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

كريم عاطف

انتهت مواجهة الجونة وغزل المحلة بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين، حيث تبادلا السيطرة دون خطورة حقيقية على المرمى، وسط تألق دفاعي من الجانبين حال دون تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل غزل المحلة للنقطة الثالثة في المركز الثالث عشر.

ويواصل الفريقان مشوارهما في المسابقة، بحثا عن أول انتصار منذ انطلاق الموسم، بعد تعادلات متكررة لم تساعد أي منهما في التقدم بشكل ملموس في جدول الترتيب.

الجونة غزل المحلة ملعب الجونة الدوري المصري الممتاز الجونة وغزل المحلة

