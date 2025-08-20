تعادل سلبي بين الجونة وغزل المحلة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

انتهت مواجهة الجونة وغزل المحلة بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين، حيث تبادلا السيطرة دون خطورة حقيقية على المرمى، وسط تألق دفاعي من الجانبين حال دون تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل غزل المحلة للنقطة الثالثة في المركز الثالث عشر.

ويواصل الفريقان مشوارهما في المسابقة، بحثا عن أول انتصار منذ انطلاق الموسم، بعد تعادلات متكررة لم تساعد أي منهما في التقدم بشكل ملموس في جدول الترتيب.