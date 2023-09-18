في عيد ميلاده.. قصة إصابة توفيق عبد الحميد بانزلاق غضروفي

يحتفل الفنان توفيق عبد الحميد، اليوم الإثنين 18 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ 67، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1956، في حي شبرا بالقاهرة.

حقيقة عمل توفيق عبد الحميد سائقًا

في العام الماضي، رد الفنان توفيق عبد الحميد على شائعة عمله كسائق تاكسي التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب توفيق: “من فترة تداولت السوشيال ميديا خبرا غير حقيقى إنى مش قادر أعيش وحولت سيارتى إلى تاكسي.. ورغم إنى نفيت هذا الخبر لكن فضل يكبر ككرة الثلج.. المهم كان هناك رد فعل على هذا الخبر من الجميلة ياسمين صبرى ومن الموهوبة شيرين عبد الوهاب وسأكتب بوست منفردا عن كل واحدة منهما”.

توفيق عبد الحميد وإصابته بـ انزلاق غضروفي

وكان الفنان توفيق عبد الحميد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشوراَ جديداً بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي.

وقال توفيق عبد الحميد: "شيئًا فشيئا تبدأ في التعود على الألم، ما دمت محتملا، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضا للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفهين اللي بيدلعوا".

وقرر الفنان توفيق عبد الحميد عدم خضوعه إلى عملية جراحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي منذ سنوات.

وعلق توفيق عبد الحميد، عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: "صباح الخير والصحة والستر وراحة البال عليكم جميعا.. كتر خيركم ربنا ميحرمنيش أبدا منكم.. معظم التعليقات لا تفضل التدخل الجراحى.. هكمل العلاج المائى والطبيعى وربنا كريم".