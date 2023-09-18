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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتراب خطير.. سماء سوريا تشهد مواجهة روسية أمريكية

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار

شهد المجال الجوي السوري، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 مواجهة بين المقاتلات الروسية والأمريكية، حيث كشفت وزارة الدفاع الروسية عن اقتراب خطير بين طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 وطائرة Su-35 وقع في سوريا.

وأوضح البيان الصادر من نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة الأدميرال فاديم كوليت، أن طائرة استطلاع وهجوم بدون طيار من طراز MQ-9 تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، اقترب بشكل خطير من طائرة Su-35 تابعة للقوات الروسية في سوريا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف "في 18 سبتمبر، الساعة 08:00، على ارتفاع حوالي 7000 متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 تابعة لـ"التحالف" وطائرة من طراز Su-35 تابعة للقوات الجوية الروسية". 

في 9 سبتمبر الجاري، أفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية خلقت مواقف خطيرة في المجال الجوي السوري 23 مرة.

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