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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الواقع القاسي.. اعتراف أمريكي بإجبار واشنطن للجيش الأوكراني على مواجهة روسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال بريان بيرليتيك، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، إن الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكن أن ينتهي بانتصار أوكرانيا لأنها لم تكن لديها مطلقًا الوسائل اللازمة للتنافس مع الجيش  الروسي.

وأضاف بيرليتيك: "ستحتاج القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميزة كبيرة في المدفعية مقارنة بما تمتلكه روسيا بالفعل، ولم تكن لتحصل على هذا القدر من المدفعية. لم يكن الغرب ليزودها بهذا العدد من الأسلحة.. كما أن الأنظمة المضادة للبطاريات لا تفعل ذلك".

وقال إنهم يمتلكون ما يقرب من الكمية التي تمتلكها روسيا.

وأضاف بيرليتيك، أن الولايات المتحدة زعمت في البداية أنه سيكون من السهل هزيمة روسيا، لكنها تعترف الآن بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة دون المضي قدمًا.

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وقال: "قال الجميع في الغرب إنه من المستحيل أن تفشل أوكرانيا في الهجوم المضاد. والآن، آمل أن يفتحوا أعينهم على الواقع القاسي.. كان جنود القوات المسلحة الأوكرانية مجرد بيادق يمكن التخلص منها، وأجبرتهم واشنطن على القتال في ظروف قاسية".

واختتم بيرليتيك حديثة قائلاً: "إنها لن ترغب أبدًا في ذلك على جيشها" .

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